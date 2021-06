Pinto da Costa destaca o fervor da Ribeira

A série ‘Ironias do Destino’ recuou a 1986, onde o título do FC Porto foi consumado na última ronda, com as Antas a abarrotar, permitindo que os dragões pudessem disputar a Taça dos Clubes Campeões Europeus na época seguinte, que viriam a conquistar em Viena, na final contra o Bayern Munique.

“Vencemos o Sp. Covilhã e foi uma festa em toda a cidade, sobretudo aqui na Ribeira, onde sempre que o FC Porto vence há muito fervor. É gente genuína com uma paixão que não esconde e que me sensibiliza muito”, afirmou Pinto da Costa, que ainda recordou o primeiro título europeu do hóquei em patins, bem como o rebaixamento das Antas, obra para a qual o engenheiro Valente Oliveira, que na altura era ministro, teve um papel importantíssimo. Por isso presidiu à cerimónia em detrimento do então primeiro-ministro, Cavaco Silva.