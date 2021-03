Pinto da Costa: «Disseram-nos que havia complôs para o FC Porto B descer de divisão»

O FC Porto B encontra-se no último lugar da tabela da Liga SABSEG, correndo o sério risco de ser despromovida do futebol profissional no fim da época. Pinto da Costa apontou o dedo às arbitragens, dizendo que "jornada a jornada o FC Porto perde pontos unicamente por erros de arbitragem". Mas também falou em complôs contra os dragões, um relativo à FPF e Canal 11 e outro sobre a APAF.





"Hoje falei com um responsável do futebol português e falámos disso. Disseram-nos que havia vários complôs para que FC Porto B descesse de divisão. Um deles, até foi dito em Chaves a um responsável do FC Porto, que a FPF tinha interesse que o FC Porto B descesse, pois indo para 3ª divisão os jogos passariam para Canal 11. Outro que havia complô da APAF que seriam os árbitros menos conhecidos e de menos categoria a serem nomeados. Não acreditava numa coisa nem outra", começou por dizer, em entrevista ao Porto Canal."Os jogos da B também passam no Canal 11 se quiserem, fora de casa, em casa é no Porto Canal. Eu não acredito em nenhum, mas certo é que jornada a jornada FC Porto perde pontos unicamente por erros dos árbitros. Eu digo: se não é por canal 11 que é absurdo, se não pela APAF que é absurdo, em bruxas não acredito e milagres não são frequentes e só em Fátima", acrescentou.O último jogo da equipa B, em Chaves, teve muita polémica, com um golo anulado aos dragões e Pinto da Costa apontou o dedo ao árbitro assistente Rui Licínio, aproveitando o momento para apelar à introdução do VAR na 2.ª Liga."No último jogo em Chaves, o FC Porto faz golo da vitória faltam 3 minutos, jogador mais de meio metro atrás do defesa, e o senhor Rui Licínio levantou a bandeira. Pronto. Canal 11? Complô da APAF? Também não. Incapacidade e incompetência? Se calhar foi. Milagre não foi, Chaves não é terra de bruxas… Os responsáveis sabem que é assim e não encontram solução. Uma das maneiras, acreditando na seriedade e não duvido da boa intenção do CA da FPF que corra bem… É fundamental que haja VAR! São tão flagrantes e incompreensíveis. Licínio levantou bandeira depois da bandeira entrar. O VAR numa situação destas de certeza que o golo era validado e FC Porto teria mais dois pontos", disse.