Pinto da Costa diz "basta" e atira: «Ninguém nos vai vergar»

Na ausência de Sérgio Conceição, que decidiu não comparecer na conferência de imprensa, foi Pinto da Costa a dar a cara pelo FC Porto, fazendo uma declaração muito crítica para com a equipa de arbitragem na sequência do jogo com o Sp. Braga.





"Quero pedir a todos que mantenham a serenidade, porque ninguém nos vai vergar! Não é desta forma, com o que se tem vindo a acumular nestes últimos jogos que o farão... Não vão! Queria apenas faltar em factos, não em intenções. Quero lembrar o Hugo Miguel, que foi o VAR hoje, foi também o VAR no jogo entre FC Porto e Benfica, com o mesmo árbitro principal. Quando foi mostrado amarelo ao Taremi, ele interveio para pedir vermelho, não assinalando as outras agressões que houve, que temos mostrado e que vamos mostrar outra vez. Não chamou à atenção para nenhuma. Hoje chamou à atenção para um casual lamentável, mas casual. No Sp. Braga-Sporting, da Taça da Liga, quando um jogador do Sporting atingiu a pontapé nas partes baixas um jogador do Braga mostrou cartão amarelo e o VAR não interveio. São demasiados falhanços, para estarmos sempre a levar com este mesmo VAR", disse.