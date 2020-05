Pinto da Costa diz que abdicaria se Rui Moreira tivesse avançado e admite vender naming do Dragão

Pinto da Costa admitiu, numa entrevista ao 'Jornal de Notícias', que abdicaria de ir a sufrágio no próximo fim de semana se Rui Moreira tivesse avançado com uma lista para estas eleições do FC Porto.





"Se o Rui Moreira se tivesse candidatado - embora ele me tenha dito que não o faria, e que eu devia continuar neste período difícil -, merecia o meu apoio e eu não avançava, não me teria candidatado. O passado e presente e o amor que tem à cidade e ao FC Porto falam por si", afirmou o líder azul e branco, acrescentando que os outros dois candidatos "não lhe dão garantias".Pinto da Costa revelou ainda que o FC Porto "está em negociações para vender o naming" do Estádio do Dragão, "tentando manter o nome de Dragão juntando-o ao investidor". Por outro lado, assumiu que quer manter Sérgio Conceição: "será o meu treinador enquanto cá estiver."