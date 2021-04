Pinto da Costa anuncia recurso do castigo a Conceição: «Queremos o mesmo tratamento que o Sporting teve»

Pinto da Costa afirma que o FC Porto irá recorrer já esta quinta-feira para a plenário do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pelo castigo a Sérgio Conceição.





"O FC Porto, já agora... Queremos ver o tratamento que nos é dado. O FC Porto, amanhã, vai ser notificado do castigo e vai recorrer para o plenário do Conselho de Disciplina, como fez o Sporting há algum tempo. Com o Sporting, o plenário reuniu na sexta-feira. Já alertei o presidente da FPF que quero o mesmo tratamento, ele já disse que os conselhos são independentes e que não é nada com ele. Queremos o mesmo tratamento que o Sporting teve, foi castigado num dia, no dia seguinte plenário reuniu e decidiu", atirou o líder dos dragões,