Pinto da Costa e a falta de público nos estádios: «Há pouca sensibilidade e incompetência»

Pinto da Costa tem sido uma das vozes mais críticas em relação à não abertura de portas no futebol e, esta segunda-feira, voltou a deixar muitos reparos ao governo e à DGS. Para o presidente do FC Porto, é "inadmissível" o que se está a passar, sobretudo porque o desporto-rei é a única área que continua vedada ao público.





"Não sei se falo sozinho porque quando falo, falo por mim, mas depreendo que pode acontecer isso porque muita gente me diz isso. Eu falo pela minha cabeça, falo o que sinto e acho inadmissível o que está a acontecer. Há falta de sensibilidade das pessoas que mandam em relação ao desporto e há falta de sensibilidade de quem está na DGS, que não sabe o que é desporto. Daí ser impossível e ridículo aceitar que um estádio com 100 camarotes, que esses camarotes tenham que estar vazios. As touradas estão cheias. As pessoas nem deixam o espaço de dois lugares. Vi há tempos um congresso. Vi imagens de uma reunião do PS em que a sala estava cheia, a maioria das pessoas estava sem máscara. Embirraram com o futebol… Em tempo gabaram-se do milagre que havia em Portugal e agora o milagre desapareceu. E a culpa é do futebol? Se desapareceu não é por culpa do futebol. Se calhar é pelas touradas, pelos congressos, pelos cinemas abertos, é pelos humoristas a fazerem espetáculos. E o futebol é que paga? Inadmissível", disse, em entrevista ao Porto Canal, afirmando que há incompetência em quem dirige."Há muita incompetência. O Secretário de Estado diz quando diz, é desmentido. O Secretário de Estado do Desporto não foi escolhido por estar ligado ao desporto. Na política, é assim", apontou.