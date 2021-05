Pinto da Costa e a final da Champions com público: «É uma aberração...»

O Estádio do Dragão será palco da final da Liga dos Campeões, entre o Man. City e o Chelsea, este sábado à noite, num jogo que terá até 16.500 adeptos nas bancadas. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, voltou a adotar um tom crítico para com os responsáveis políticos do país.





"A única satisfação que tenho é ver amanhã cerca de 20 mil pessoas num estádio em Portugal e se calhar com a presença de alguns governantes e, no mesmo país e à mesma hora, se calhar vai haver muitos espetáculos desportivos onde nem as famílias dos jogadores podem estar. É uma aberração", começou por dizer, no final da gala anual do jornal 'O Gaiense'."Há dias, enquanto se disputava no pavilhão do Dragão um jogo de uma modalidade em que nem os familiares dos atletas podiam estar, estava a decorrer um concerto no Pavilhão Super Bock Rosa Mota com 2 mil pessoas. Não sei como vamos resolver isto, mas dado a cretinice destas decisões, se calhar vamos pôr ao lado do estádio, talvez na pista, cantores, vamos seleccionar alguns cantores. Vou ver se os que cá estiveram hoje podem atuar, para poder ter público para assistir a esses festivais de música enquanto os jogadores jogam no campo ao lado", disse Pinto da Costa, depois de ter sido questionado sobre o orgulho em ver o Dragão receber a final: "Orgulho era estar lá a disputá-la..."