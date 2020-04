Pinto da Costa e a final de Sevilha: «Só há dias vi que o Nuno Valente foi expulso...»

Pinto da Costa venceu sete títulos internacionais ao leme do FC Porto, mas há dois em específico que alcançaram um lugar especial na sua memória: a final da Taça dos Campeões Europeus de 1987, em Viena, e a final de 2003, em Sevilha, para a Taça UEFA.





A primeira por ter sido o primeiro troféu internacional da história do clube e a segunda por ter sido "a final mais emocionante" a que assistiu. E esta última foi de tal forma intensa que Pinto da Costa revela que não viu, na altura, Nuno Valente a ser expulso porque teve que se retirar."A mais emocionante foi, de facto, a de Sevilha, contra o Celtic. Porque o ambiente era extraordinário, 50/50 entre as claques, o ambiente antes também foi fantástico, o jogo foi emocionante com a marcha do marcador. Foi bem disputado e foi um final emocionante. Ainda há dias tive a oportunidade de rever. Foi fantástico. Vi uma coisa que não tinha visto na final. Nos últimos minutos, aos 90, já não aguentava mais e vim para trás, para uma sala. E só agora é que verifiquei que o Nuno Valente tinha sido expulso no prolongamento. Não tinha visto. Aos 90 já estava com o coração aos saltos. O Nuno Valente tem uma entrada mais dura e o árbitro expulsou-o", atirou, entre risos, na FC Porto TV."Agora, foi de tal forma emocionante, que teve um significado especial. E também porque, para muita gente, em 1987 aconteceu por acaso… Não, não aconteceu. Depois de ganharmos em 1987 a Taça dos Campeões Europeus e a Intercontinental, passados alguns anos voltámos a apresentar uma equipa que ganhou uma prova europeia. O que muitos achavam impossível. Só a nossa determinação e obviamente o valor da equipa nos fez mostrar que não tínhamos ganho em 1987 por acaso e que não ganhámos em 2003 por acaso. Verificou-se no ano a seguir ao sermos campeões europeus", concluiu.