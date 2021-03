Pinto da Costa e a proibição de público no futebol: «Não me surpreende...»

Pinto da Costa não foi apanhado de surpresa com a decisão do Governo de proibir a presença de público nos jogos de futebol até final desta temporada.





"Não me surpreende, porque isto tem estado na linha do comportamento do Governo em relação à vida dos clubes", atirou o presidente do FC Porto em declarações ao 'Expresso'.O líder portista frisou ainda que o Estado deve ao FC Porto "milhões de devolução do IVA", relativos ao ano passado: "Os clubes estão a ser asfixiados com impostos, com exigências, com o tirar de receitas."