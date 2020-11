Pinto da Costa e a renovação de Pepe: «Não será o último contrato que assinará»

Pinto da Costa não escondeu a felicidade por ter renovado com Pepe por mais duas épocas e, apesar do atual contrato terminar quando o central tiver 40 anos, o presidente portista acredita que este ainda não será o final de ciclo para o jogador.





"O que o Pepe representou é o passado dele, está muito no nosso Museu e está na cabeça de todos nós. Esta renovação não é um prémio pelo passado. É porque continua a ser fundamental, continua a ser o melhor central português e por isso é titularíssimo da Seleção Nacional. Fruto da vida que sempre levou e do cuidado e profissionalismo que sempre teve, vai durar mais. Tenho a certeza que não será o último contrato que assinará. Disse-lhe que começava por ele, pelos valores que ele transmite a todos aqueles que lidam com ele diariamente", disse Pinto da Costa.O líder do FC Porto prometeu ainda mais renovações para breve. "É a primeira das muitas renovações que pretendemos fazer. Fizemos questão de começar por ele, por ser o capitão e porque é um homem de H muito grande. Vive o FC porto como muitos que aqui nasceram não conseguem chegar. É uma homenagem e por isso fizemos questão de ter aqui os troféus que ajudou a conquistar durante os anos no FC Porto e teremos certamente ainda espaço para colocar os outros que ainda há de vencer. O ano passado fruto do grande trabalho do nosso Sérgio Conceição e dos jogadores conseguimos a dobradinha e o Pepe foi um dos pilares do que foi sonhado por todos", referiu Pinto da Costa, elogiando depois a postura do capitão: "É com prazer e satisfação, representas os valores que o FC Porto pretende. Não esqueço que quando regressaste, regressaste por paixão. Porque tive na mão os contratos que te foram oferecidos de clubes de topo mundial e tu disseste ao teu empresário que querias o FC Porto. Retribuo dizendo que é o Pepe que nós queremos. É por isso que tive prazer em renovar contigo. Como o mandato é de quatro anos, se calhar ainda voltamos aqui."