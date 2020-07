Pinto da Costa e a saída de Bruno Lage do Benfica: «Foi destratado na própria casa»

Pinto da Costa sublinhou esta quarta-feira que Bruno Lage foi "destratado na própria casa" referindo-se à saída do treinador do Benfica do comando técnico. No texto habitual que assina na revista 'Dragões' disponível esta quarta-feira, o presidente do FC Porto elogiou a postura de Sérgio Conceição perante a situação do técnico do "rival".





"Uma das garantias de que o FC Porto pode mesmo chegar aonde quer é, como já disse muitas vezes, o Sérgio Conceição. Ele tem 45 anos, mas eu já o conheço há mais de 30. É um profissional de excelência, que tem como uma das principais qualidades a enorme exigência que coloca em tudo o que faz. Exige muito dos outros, mas ainda exige mais dele próprio. E é assim como treinador, tal como foi enquanto jogador. Mas há outra faceta que poucas vezes é destacada, até porque o perfil de um portista com sucesso e que não costuma esconder o que lhe vai na cabeça agrada pouco à imprensa que nos odeia: o Sérgio é, acima de tudo, um grande ser humano. E voltou a demonstrá-lo recentemente, quando expressou em público a indignação que sentia pela forma como foi destratado na própria casa um colega de profissão, mesmo sendo um rival com o qual estava a disputar duas competições. E fez muito bem, porque uma coisa é certa: é normal, no futebol, que por vezes as pessoas cheguem à conclusão de que é melhor para as duas partes seguirem caminhos diferentes; mas não é aceitável que profissionais sérios sejam usados como bodes expiatórios de quem precisa de se salvar e coloca sempre os interesses pessoais à frente dos interesses coletivos", escreveu Pinto da Costa.O dirigente sublinhou ainda que, faltando um mês para o fim da temporada, o FC Porto "mantém em aberto os objetivos de conquistar as duas principais competições nacionais". "Como rejeitei o nosso enterro, rejeito qualquer entronização precoce. A necessidade de continuar a trabalhar muito e bem é tão importante agora como em janeiro", apontou.