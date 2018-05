O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, aproveitou a presença no ‘VII Dia do Clube’ para lançar um apelo já com os olhos no futuro que se seguirá ao dia em que abandonar o cargo.

"Alguém disse um dia que, com este presidente, seja qual for o treinador e sejam quais forem os jogadores, temos de ganhar. Mas não é assim. O FC Porto tem é de ganhar com qualquer presidente. O apoio que tenho recebido durante todos estes anos é fundamental, por isso, quem me suceder, e compreenderão que poderá não demorar muito, tem de sentir o mesmo apoio que me dão", asseverou perante uma multidão de adeptos que se reuniram no ‘foyer’ da tribuna presidencial do Estádio do Dragão.

Continuar a ler

"Já disse para mim mesmo, muitas vezes por motivos verdadeiramente importantes, que iria deixar a presidência do FC Porto. Uma vez, foi necessário eu continuar devido à construção do estádio. Se não continuasse, não teríamos o apoio de quem patrocinou o estádio. Noutra ocasião, foi quando José Mourinho saiu. Mas se saíam os dois na mesma altura… É preciso que tenhamos consciência de que, no FC Porto, tudo tem de mudar. Acho que, desde 1982, só há uma coisa que será eterna: o Estádio do Dragão, que tive a felicidade de conseguir tornar realidade. O que é necessário é apoiarmos a direção, o treinador e os jogadores que estiverem cá. E apoiar o presidente. O que está e o que há de estar. É esse o descanso que gosto de ter quando falo com muitos de nós. E digo de nós porque, além de presidente, sou adepto do FC Porto", lembrou Pinto da Costa.

O líder dos azuis e brancos, de 80 anos, falou perante figuras gradas e mediáticas do portismo, como João Pinto, Fernando Gomes, Rodolfo Reis, Cândido Costa, Miguel Guedes e Paulo Baldaia.

Entretanto, a equipa de pool feminino sagrou-se tetracampeã nacional e, em nome da secção de bilhar, fez ontem a entrega a Pinto da Costa do troféu número 500 do seu magistério à frente do clube.