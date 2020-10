Pinto da Costa e as eleições no Benfica: «Parece que Luís Filipe Vieira escolheu os candidatos»

As eleições no Benfica foi um dos temas de conversa na entrevista de Pinto da Costa, em à TVI/TVI24. O presidente do FC Porto deixou uma 'bicada' a Luís Filipe Vieira, afirmando que os candidatos à presidência das águias foram escolhidos pelo atual líder do clube rival.





"Parece que Luís Filipe Vieira escolheu os candidatos. Qualquer indivíduo que queira ser presidente do Benfica mete na cabeça que tem de dizer mal de mim. Olhe, as candidaturas de Noronha Lopes e outros foram boas para mostrar que os tais comentadores independentes afinal estão metidos nas várias listas, atirou o presidente portista.