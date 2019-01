Pinto da Costa e as obras na antiga sede: «É um dia muito especial»

Pinto da Costa marcou presença no arranque das obras de remodelação da antiga sede do, localizada na Praça General Humberto Delgado, que em breve será um hotel de charme. O líder dos dragões destacou a importância deste projeto e referiu que, quando estiver pronto, orgulhará todos os portistas."É muito importante aquilo que finalizámos aqui hoje. Trata-se de um projeto para possibilitar que este edifício se mantenha intacto, nascendo aqui uma obra que vai orgulhar toda a cidade do Porto. É um dia muito especial para todos nós. O FC Porto não está a vender a sua sede, é uma concessão de 20 anos, depois voltará à posse do clube", explicou Pinto da Costa, admitindo que é um local que lhe traz boas memórias: "Na década de 60 era diretor no FC Porto e tinha aqui muitas reuniões. É um prédio que me diz muitos, é um sítio especial."O projeto, que tem um custo estimado de 2,8 milhões de euros, deverá estar finalizado no primeiro trimestre de 2020, ainda dentro do mandato do presidente dos azuis e brancos. "É um edifício histórico, que ficará agora imortalizado. E tudo indica, estará terminado ainda neste meu mandato, o que também é muito importante para mim", frisou Pinto da Costa, que optou por não falar de outros temas da atualidade do FC Porto.