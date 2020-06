Pinto da Costa e Carlos Pereira próximos durante o encontro entre FC Porto e Marítimo

O facto de Pinto da Costa e Carlos Pereira terem trocado palavras menos simpáticas há algumas semanas não impediu que os dois presidentes convivessem durante o jogo de ontem. Aquando da paragem do campeonato, o presidente do Marítimo considerou uma “traição” o facto de FC Porto, Benfica e Sporting se terem reunido com a Federação, a Liga Portugal e o primeiro-ministro, declarações pelas quais o líder azul e branco exigiu um pedido de desculpa. Apesar do incidente, os dois presidentes estiveram ontem próximos no Estádio do Dragão.

Ilídio Vale, adjunto de Fernando Santos na Seleção Nacional, também marcou presença na tribuna presidencial.