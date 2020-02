Pinto da Costa e o almoço com Casillas: «Teve uma atitude que me comoveu muito»

Pinto da Costa garantiu esta terça-feira que Iker Casillas lhe anunciou que ia colocar um ponto final da sua carreira "num almoço", antes do guardião tornar oficial a sua decisão de se candidatar à presidência da federação espanhola.





"Antes de anunciar a candidatura, veio ao Porto almoçar comigo para me comunicar a sua decisão de que acabaria a carreira. É um jogador com um palmarés impressionante e esteve apenas em dois clubes em toda a sua carreira, no Real Madrid e no FC Porto, sublinhou o dirigente à entrada do Palácio da Justiça, no Porto, onde irá testemunhar no processo de Alcochete "O FC Porto já se congratulou e fiquei muito contente. Teve uma atitude que me comoveu muito. Fará falta como pessoa. Por exemplo, ainda antes do jogo em Guimarães, enviou-nos uma mensagem em vídeo, que ele mesmo filmou, e que foi partilhada no nosso balneário, antes do jogo".