Pinto da Costa e o apoio de Costa a Vieira: «Estão sempre a meter milhões nos bancos...»

O apoio de António Costa à recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica mereceu críticas de Pinto da Costa. O presidente do FC Porto garantiu não estar surpreendido, mas deixou duros reparos ao Primeiro-Ministro, falando de dívidas e banca.





"Se calhar acha que são poucas. Não sei qual é o limite. Estão sempre a meter milhões no banco e se calhar acham que o que ele deve à banca não tem significado", atirou, em entrevista ao Porto Canal, prosseguindo com a ideia. "Não me surpreendeu. Sabia que ele sempre apoiou o Vieira. Admira-me é como é que não estavam lá mais alguns. Se calhar no Banco de Portugal não é permitido, se não estavam lá outras pessoas", acrescentou.Na mesma ótica, o líder portista estranhou a falta de críticas do Benfica ao Governo pela falta de público nos estádios e pela proibição de levarem convidados à tribuna. "O Benfica faz bem em não atacar o Governo. Eles é que devem saber porque não atacam...", ironizou.