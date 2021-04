Pinto da Costa e o castigo a Conceição: «Ele só falou depois de levar o vermelho...»

Pinto da Costa comentou esta quarta-feira, em entrevista ao Porto Canal, a suspensão de 21 dias a Sérgio Conceição, depois das palavras proferidas pelo técnico do FC Porto ao árbitro Hugo Miguel no final do jogo em Moreira de Cónegos.





"O castigo de 21 dias… O Sérgio Conceição vai em direção ao árbitro e ainda antes de chegar ao árbitro leva o cartão vermelho. Não vou colocar em causa, mas ele só falou depois de levar o vermelho. A única coisa que disse foi ‘Ó Hugo, dois penáltis?’ e aí viu o cartão vermelho. O que disse depois podem justificar o castigo, mas não justificam o castigo. 4ª expulsão? Empatou com o treinador do Sporting. Já Mário Soares dizia que todos tínhamos direito à indignação e naturalmente o Sérgio Conceição também tem direito à indignação. Num jogo importantíssimo para o campeonato, um clube que é espoliado em três penáltis naturalmente que tem direito à indignação", começou por dizer o líder dos dragões, revelando o motivo que o deixa "indignado"."O que me incomoda é toda a imprensa, mesmo a maioria hostil, reconhecem que dois penáltis são indiscutíveis! O próprio Sérgio à altura só percebeu dois, depois viu que eram três. Eu estou indignado! E acho que tenho o direito de estar depois de ter sido espoliado. E o árbitro saiu a rir-se… E o VAR? Como é possível? Toda a gente viu os penáltis e aquele indivíduo a ver na televisão não vê? O que devemos pensar? E depois vem o presidente da APAF, ó coitadinho… Devia era preocupar-se, tal como os especialistas disseram, com o facto do FC Porto ser espoliado", concluiu.