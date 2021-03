Pinto da Costa e o contrato de Sérgio Conceição: «Tenho a certeza de que renovaremos»

A poucos meses de terminar contrato, Sérgio Conceição deve continuar como homem-forte do banco do FC Porto para lá desta época. A garantia foi dada por Pinto da Costa em entrevista ao Porto Canal, assegurando que está 100 por cento convicto de que a nova ligação do treinador passará ao papel nos próximos meses, possivelmente ainda antes da época terminar.

“O Sérgio Conceição tem contrato com o FC Porto até ao fim da época e é minha intenção e dele também renovarmos. Ele entendeu – e já o disse – que nesta altura quer estar focado na Champions mas tenho a certeza de que no final ou antes do final da época renovaremos o contrato. Ele é peça importante no nosso projeto, no meu projeto de há 4 anos, quando pouca gente acreditava no seu sucesso. Eu acredito cegamente e podemos fazer muito mais com Conceição”, vincou o presidente, lembrando as palavras que proferiu na altura da apresentação do técnico: “No dia 27 de maio de há 4 anos, quando cheguei a acordo de palavra com o Sérgio, para mim a ideia foi sempre de que como presidente não queria ter outro treinador, porque estava certo de que ele teria sucesso. Conheço-o desde os 16 anos de idade, quando veio para o FC Porto e reconheço o amor que ele tem pelo clube.”

O tema sobre a renovação de Sérgio Conceição abriu a entrevista e teve como mote o abraço emocionado que Pinto da Costa deu ao treinador após o épico sucesso em Turim, na semana passada. Um gesto que o líder do clube fez questão de explicar. “Simbolizou no momento todo o meu agradecimento ao trabalho que o Sérgio tem feito e sobretudo, também, quase um gesto para o compensar da perseguição em que é permanentemente envolvido. Tem contribuído muito nas conferências de imprensa para a melhoria do futebol, referiu mais que ninguém que o futebol português estava a pecar pelo pouco tempo útil de jogo, por se perder tempo com faltas e faltinhas. Tinha razão de haver mudança de critério nos árbitros”, referiu, aproveitando para estender o momento para o grupo de trabalho que Conceição lidera: “Naquele abraço também quis abraçar todos os jogadores, que contribuíram para aquele momento importante e os que contribuíram e infelizmente não puderam estar em Turim, como o Reinaldo Teles.”

O tempo útil de jogo, batalha que Conceição tem travado desde que chegou ao FC Porto, também serviu para nova ronda de elogios ao treinador. “No futebol português, os 90 minutos não chegam a metade. Jogadores deitados no chão, simulando lesões, árbitros a marcar faltinhas. Presumo que tenha sido orientação e já vi que houve mudança de estratégia, em que árbitros são mais rigorosos. Encostos e faltinhas estão a deixar andar. Isso torna o jogo mais atraente e com tempo útil maior. Foi positivo que Conceição tenha contribuído para essa melhoria, embora com isso creio que vá ter um processo disciplinar. Mas Sérgio felizmente é independente e diz o que pensa e o que pode melhorar no futebol. Foi dado importante e tem-se estado a verificar”, atirou Pinto da Costa.