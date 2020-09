Pinto da Costa e o futuro de Conceição: «Temos combinado um diálogo»

Jorge Nuno Pinto da Costa nunca escondeu o desejo de continuar a contar com Sérgio Conceição ao leme do FC Porto, mas, esta segunda-feira, dia em que os dragões comemoram 127 anos, abriu a porta a uma eventual conversa com vista a uma possível renovação. O líder dos azuis e brancos garantiu que está combinado um diálogo e assumiu que espera que daí advenha a continuidade do técnico ao leme do projeto.





"A minha vontade é que ele continue, vamos deixar passar este período e temos combinado um diálogo. O projeto que temos para o FC Porto. Depois da tempestade vem a bonança e depois dos períodos difíceis que vivemos, e em que mesmo assim conseguimos 2 títulos em 3 anos - toda a gente sabe por que não foram 3 em 3- , é justo que possa continuar a dar o seu trabalho e talento com tempos mais fáceis. Por mim, desejo que seja treinador do FC Porto no futuro", admitiu o presidente portista, deixando elogios a Sérgio Conceição com uma comparação com Pedroto."Não há pessoas iguais, portanto pode haver pessoas mais parecidas. Naturalmente quando eu comparo e digo que o Sérgio tem semelhanças com Pedroto, sempre saudoso para nós portistas e para mim como amigo que fui dele, tenho de considerar que é altamente elogioso para o Sérgio. Mas se disse, e mantenho, é porque é o que penso e o que tenho constatado ao longo dos anos em que convivi com Pedroto e convivo com Sérgio Conceição. Ele veio para o FC Porto com 16 anos e tenho acompanhado a carreira dele. Fui diretor dele, fui presidente como jogador e como treinador. Não o vejo como filho, porque os pais são insubstituíveis e ele tem uns que adora, mas tenho por ele uma amizade fraterna", apontou, detalhando as parecenças entre ambos."Vejo muitas semelhanças na determinação, na paixão com que se entrega ao trabalho, no rigor que tem para com ele e com outros. É de um rigor extremo, mas sempre com racionalidade. E coloca sempre os interesses do FC Porto acima. É capaz de entrar em qualquer guerra e não é de recear, não tem medo. Apaixona-se pelo que faz. Sendo pessoas diferentes, têm muito em comum em tudo o que é o seu trabalho, a sua paixão e a sua dedicação e a vontade intransponível de estar sempre do lado do FC Porto", conclui, em entrevista ao Porto Canal.