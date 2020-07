Pinto da Costa: «Sérgio Conceição só sai quando eu morrer»

Pinto da Costa já disse por várias vezes que Sérgio Conceição será, enquanto quiser, o treinador do FC Porto, mas não havia melhor altura para reiterar essa mensagem do que após a conquista do título de campeão nacional.





Questionado sobre se conta ter o técnico durante muito tempo, o presidente do FC Porto brincou e disse que não espera "morrer tão cedo", voltando a dar a entender que Sérgio Conceição será o seu treinador enquanto se mantiver na liderança."Espero vê-lo, não espero morrer tão cedo. Agora só sai quando eu morrer", disse Pinto da Costa, elogiando o trabalho do técnico e de todos os que tornaram possível a reconquista do campeonato."Este campeonato foi merecedissimo e só foi possível, nas condições em que estivemos no fim da primeira volta, neste clube, com este treinador, com estes dirigentes e com estes jogadores. Transformar menos sete pontos em mais oito só foi possível neste clube, não seria possível noutro clube com outro treinador", apontou.