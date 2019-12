Pinto da Costa e o jogo da sua vida: «No balneário acendiam fogueiras para aquecer os pés»

Com 82 anos de vida, celebrados este sábado, e 37 ao leme do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa tem um vasto arsenal de memórias da longa ligação que tem ao clube e ao futebol. Vários são os jogos que o presidente dos dragões poderia recordar quando questionado qual foi o encontro mais importante da sua vida, mas há um que vem facilmente à cabeça.No dia em que completa 82 primaveras, o líder azul e branco foi desafiado a escolher o jogo da sua vida e respondeu com uma data: 13 de dezembro de 1987, dia da conquista da primeira Taça Intercontinental, frente ao Peñarol."O jogo da minha vida foi em 13 de dezembro de 1987, quando o FC Porto foi pela primeira vez campeão do Mundo. Primeiro, porque era inimaginável para toda a gente que um clube português pudesse ser capeão do Mundo. Nunca ninguém tinha sido. Um rival já tinha estado a disputar esse título, mas não o tinha vencido. E sobretudo pelas condições em que foi. O Mundo ficou espantado com a nossa vitória. Foi um jogo espetacular em que estava muita neve. Na véspera a comitiva foi passear, estava sol, e no dia seguinte estava tudo cheio de neve. O jogo era ao meio-dia, só tivemos tempo de ir para o estádio. Quando chegámos ao estádio, o Penãrol não admitiu a hipótese de jogar, mas a nossa equipa estava motivada para jogar. Houve reunião com um elemento da FIFA e eu acreditava que os jogadores estavam motivados. Defendi que houvesse jogo. Consultei o Tomislav Ivic, o mister, perguntei a opinião e ele disse para eu decidir com o meu feeling", começou por contar, em declarações aos meios oficiais do clube, antes de partilhar as peripécias que antecederam o jogo."Eu decidi que jogávamos. Estávamos empatados. O presidente do Penãrol, um sujeito grande, corpulento, não queria. Eu disse vamos jogar. Como não houve acordo, o representante da FIFA disse que o árbitro decidiria. O árbitro era o Ranz Wöhrer, austríaco, que terminava a carreira ali por limite de idade. Eu disse-lhe que não iria terminar a carreira a ir ao Japão ver neve e acabou. Porque em março, que era quando seria o jogo, ele já não seria árbitro. Disse-lhe que podia acabar a carreira com o jogo mais importante da sua vida. E decidiu fazer o jogo. O presidente do Peñarol ficou irritado, disse que não duraria 5 minutos, mas a verdade é que o jogo foi até ao fim. Felizmente ganhámos, foi a primeira vez que um clube português conquistou esse troféu. Felizmente já o conquistámos uma segunda vez, mas continua a ser um troféu que só nós em Portugal temos", explicou.Mas as curiosidades e incidentes não se ficaram por aqui, uma vez que há outros factos dessa data que, na ótica de Pinto da Costa, merecem ser partilhados."No intervalo, fui ao balneário estavam a acender fogueiras para aquecer os pés. Não sentiam os pés e as mãos, mas quiseram continuar. O árbitro sentia-se bem e felizmente terminámos. Mas o jogo teve factos curiosos porque depois de ter sido decidido que haveria jogo, o representante da FIFA, com o organizador, chamou os 2 presidentes e disse que se o FC Porto ganhasse o melhor em campo seria o Madjer. E se o Peñarol ganhasse, o melhor seria o Vieira, o número 10, a estrela. E eu disse ‘e se não jogarem bem’? Disseram-me que isso não interessava. Se jogassem, seriam estes os melhores. E realmente, como havia um carro em disputa, antes do jogo disse para não ficarem melindrados comigo porque a minha escolha seria o Madjer, que receberia o Toyota que iam entregar. Ficou logo decidido que o carro ficaria no clube, hoje está no nosso museu e foi assim. O Madjer não foi o melhor em campo, mas marcou o segundo golo, o golo decisivo, a célebre bola que vai devagarinho, devagarinho", sublinhou, elencando aqueles que, na sua opinião, foram de facto os melhores em campo."Até penso que os melhores em campo foram os dois guarda-redes, que fizeram grandes exibições. Agora ali era levantar a bola e chutá-la e isso tornou difícil dizer quem foram os melhores. Foram todos heróis. Agora nunca vi de facto o melhor em campo ser decidido antes de o jogo começar", atirou, entre risos.