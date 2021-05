Pinto da Costa e o regresso dos adeptos na última jornada: «É uma medida oportunista»

Pinto da Costa comentou esta quinta-feira o anunciado regresso dos adeptos aos estádios na última jornada da Liga NOS, afirmando que a medida anunciada pelo governo apanhou a "boleia" da UEFA, que já deu luz verde à presença de público na final da Liga dos Campeões desta temporada, que será disputada no dia 29 de maio no Estádio do Dragão.





"Depois, tem outro lado positivo que é, ao exigir a UEFA público no estádio, e com toda a razão porque não há nenhum motivo para que isso não acontecesse, levou a que agora o Governo autorizasse que haja público nos estádios na última jornada do campeonato para apanhar a boleia e não ficar cada vez mais desacreditado", começou por dizer, afirmando que a presença exclusiva de adeptos das formações que jogam em casa desvirtua a "verdade desportiva"."É uma medida oportunista e que eu reprovo porque vai contra a verdade desportiva, pois cria uma desigualdade entre as equipas que jogam em casa e as que jogam fora. Há jogos importantes, decisivos, e há equipas que vão ter apoio e outras não. Isto é colocar as equipas e os clubes em desigualdade. Se serve para limpar esta atitude estúpida de permitir que haja milhares de pessoas em todos os espetáculos em recintos fechados e no desporto não seja possível. É realmente lamentável que não se defenda a verdade desportiva e que não tenham feito pelo menos nas duas últimas jornadas para que todos os clubes pudessem ter a oportunidade de ter o apoio do seu público", terminou.