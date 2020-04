Pinto da Costa e os títulos já ganhos: «O pensamento está nos que temos por ganhar»

Pinto da Costa é o presidente mais titulado da história do futebol mundial, mas esse é um dado que pouco ou nada lhe diz. O líder do FC Porto, que recentemente cumpriu 38 anos após a primeira eleição, aponta que a "história é para os historiadores", preferindo colocar os olhos no futuro.





"História não é para mim. História é para os historiadores. Tenho é de ter o pensamento no que temos que ganhar. O presente é de resolver os problemas, mas o futuro é que tem que preocupar a todos. Para mim, se não fosse presidente e tivéssemos ganho tudo, estava contente na mesma. Não fui eu que ganhei esses títulos, fomos todos. Foi o clube, através dos jogadores e dos treinadores. Agora, a minha preocupação é o futuro e o que temos de ganhar", garantiu.