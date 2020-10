Pinto da Costa e presença de António Costa na comissão de honra de Vieira: «Fez-me confusão»

Luís Filipe Vieira anunciou, em setembro último, que António Costa fazia parte da sua Comissão de Honra. A revelação do presidente do Benfica acabou em polémica e com a saída do atual primeiro-ministro desse mesmo documento. Esta quinta-feira, Pinto da Costa comentou toda a situação, afirmando que a decisão de António Costa causou-lhe "confusão" pelas funções que desempenha.





"Fez-me confusão não pelo cidadão, mas pelo primeiro-ministro. Se o cidadão António Costa não fosse primeiro-ministro, não seria referenciado. Ele tem direito a ser sócio e acionista, mas a mim chocou-me o primeiro-ministro estar a apoiar um indivíduo que, dizem as notícias deve milhões a um banco que está a ir aos bolsos de todos os portugeses. Não entro aqui em processos, que nem julgados foram e portanto isso para mim não existe", confessou,