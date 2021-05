Pinto da Costa e Sérgio Conceição reunidos: renovação até 2023 está iminente

Sérgio Conceição e Pinto da Costa, apurou Record, reuniram esta quarta-feira e, dada a sintonia existente entre os dois, as bases para a renovação do contrato do treinador já estão lançadas. O técnico prolongará a ligação ao FC Porto por mais dois anos, até 30 de junho de 2023.





A oficialização do acordo está para breve.Em atualização