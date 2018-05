O plantel de futebol profissional do FC Porto entregou esta segunda-feira o troféu de campeão português no museu do clube e o presidente, Pinto da Costa, admitiu que o grupo está "na história por mérito próprio". A cerimónia contou com a presença de todo o plantel, equipas técnica e médica e restante estrutura do futebol profissional, assim como Pinto da Costa e de membros da direção do clube e da SAD."É um troféu que nos fazia muita falta. Representa que vocês estão na história deste clube. Vão ficar perpetuados neste clube e neste museu, na história desta época de sucesso, em que todos estivemos envolvidos", referiu o presidente dos 'dragões' que enalteceu ainda, em declarações ao Porto Canal, o trabalho do treinador, Sérgio Conceição.Pinto da Costa recordou palavras do treinador aquando a sua apresentação e explicou o que todos aprenderam com Sérgio Conceição esta época. "Quero destacar em primeiro lugar o Sérgio Conceição, que com toda a sua sabedoria, no momento em que assinou, disse que não vinha para aprender, mas sim para ensinar, aos que não sabiam, e eram poucos, e aos que sabiam o que era o FC Porto. Nas suas atitudes e na maneira como viveu e sofreu esta época, ensinou-nos que precisamos de trabalhar muito para entrar na história do FC Porto. Vocês estão na história por mérito próprio. Quero, no abraço que vou dar ao Sérgio Conceição e ao Herrera, que todos se sintam envolvidos. Nunca esqueceremos esta época, o que foi o vosso trabalho e a alegria que nos deram", afirmou ainda.

Autor: Lusa