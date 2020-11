Pinto da Costa reclama público: «Houve espetáculos do Paulo Gonzo, Áurea e Fernando Rocha»

Pinto da Costa voltou a manifestar a sua indignação pela proibição de público nos estádios de futebol em Portugal, quando comparado com outras atividades culturais que contam com assistência. O presidente do FC Porto deu até o exemplo da forma correta como os adeptos estiveram no jogo frente ao Olympiacos, para a Champions, para demonstrar a sua estranheza relativamente ao tratamento que está a ser dado ao futebol.





"O jogo com o Olympiacos foi o único até agora, nesta temporada, em que pôde haver público no Estádio do Dragão. E aquilo a que assistimos foi uma notável capacidade de organização e de civismo. Os portistas regressaram a casa, apoiaram os jogadores, contribuíram para o resultado e não houve registo de um único problema. Se a abertura do estádio naquele encontro era um teste, como se disse, só se pode considerar que o FC Porto e os seus adeptos passaram com a maior das distinções", começou por destacar Pinto da Costa, não compreendendo o motivo que levou as autoridades a recuarem e a proibirem público na semana seguinte, frente ao Marselha."Uma semana depois, incompreensivelmente, voltámos a jogar à porta fechada, frente ao Marselha. A UEFA autorizava que fosse ocupada 30 por cento da lotação do estádio nesse jogo, mas a Direção Geral da Saúde contentou-se com 0 por cento. Esta decisão é completamente absurda se compararmos com o que acontece noutras realidades. Sabemos que no verão houve público em touradas, comícios políticos, espetáculos de música e de comédia, alguns até com o Presidente da República e o primeiro-ministro na plateia. Sabemos que há pouco tempo houve uma corrida de fórmula 1 no Algarve com 27.500 pessoas a assistir. Sabemos que em breve haverá o congresso de um partido que até ajudou a aprovar o Orçamento do Estado. Mas o mais inaceitável, o maior exemplo da discriminação dedicada ao futebol, foi o que se passou no Porto, a mesma cidade onde não pôde haver público no jogo com o Marselha, dias depois desse encontro. Na Super Bock Arena - que, ao contrário do Estádio do Dragão, é um espaço fechado -, houve espetáculos do Paulo Gonzo, da Áurea e do Fernando Rocha com 40 por cento da lotação, um deles no mesmo domingo soalheiro em que o FC Porto recebeu o Portimonense com as bancada vazias. E já foram autorizados mais oito eventos no mesmo local até ao final do mês", apontou o presidente dos dragões.