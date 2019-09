Pinto da Costa em dia de aniversário do FC Porto: «Clube está pujante e unido»

O FC Porto celebra este sábado o seu 126.º aniversário e Pinto da Costa sublinhou a "pujança" dos dragões.





"É um dia feliz para todos. Vejo com muito agrado que estão muitos associados aqui [junto ao Estádio do Dragão], adeptos do FC Porto, sinal de que este dia diz alguma coisa a todos, sinal de que o clube está pujante, unido", afirmou o presidente dos azuis e brancos ao Porto Canal à margem da cerimónia do hastear da bandeira que decorreu esta manhã.E prosseguiu, antevendo um fim-de-semana de muita competição: "Vitórias são sempre importantes, seja em dia de aniversário ou não. O importante é estarmos unidos, o clube estar com força e respeitar o passado, e estarmos ao serviço da juventude".