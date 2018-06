Após a enchente que levou quase mil pessoas a Nogueira da Regedoura, no passado sábado à noite, Pinto da Costa vai continuar a sentir o calor dos adeptos, desta vez em Felgueiras.

O presidente dos dragões cumpre hoje um programa recheado, que tem início pelas 18h30, com uma receção na Câmara Municipal de Felgueiras promovida pelo edil Nuno Fonseca. Segue-se a visita à Casa do FC Porto na cidade e depois o tradicional jantar, com convívio, na Quinta do Ribeirinho. Pinto da Costa lidera uma comitiva oficial que integra também Reinaldo Teles, Alípio Jorge e Júlio Marques.