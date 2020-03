Pinto da Costa escolhe mais três nomes fortes para o Conselho Superior

Depois de Rui Moreira como cabeça de lista, Pinto da Costa elegeu mais três nomes para o Conselho Superior: são eles Luís Montenegro, antigo deputado e líder do grupo parlamentar do PSD, Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia e único, até agora, que já constava do Conselho Superior, e Pedro Marques Lopes, Dragão de Ouro em 2018 e comentador político.





A poucos dias da entrega oficial das listas, o ainda líder dos azuis e brancos continua a apostar forte num órgão que é meramente consultivo e que vai a votos no mesmo dia em que são sufragados os restantes órgãos sociais do clube.