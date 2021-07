Pinto da Costa: «Esperemos que o futebol não volte a ser o bode expiatório das autoridades»

Pinto da Costa confessou, em declarações à 'Revista Dragões', que espera o regresso dos adeptos aos estádios já no início da próxima temporada e afirmou que, caso o cenário não se verifique, será "mais um caso intolerável de perseguição aos clubes deste país". O presidente do FC Porto aproveitou ainda para falar sobre as expectativas para a época 2021/2022.





"Estamos a arrancar a preparação de uma nova temporada, e fazemo-lo com ambição e entusiasmo. O objetivo de todos os portistas, jogadores e equipa técnica, são os de sempre: ganhar jogos e troféus e fazer do FC Porto um clube ainda maior", começou por dizer. "Queremos jogar, celebrar e sofrer - quando tiver de ser - com os nossos adeptos, que sempre que tiveram oportunidade para isso, demonstraram que são civilizados e que não são uma ameaça de agravamento da pandemia".Depois de já ter 'atacado' o governo esta quinta-feira, Pinto da Costa voltou a deixar uma mensagem, destacando a necessidade do regresso aos estádios por parte dos adeptos: "Quando é que será possível voltarem? Ninguém sabe. O governo já anunciou há algumas semanas que o público retomaria, mas a palavra deste executivo vale o que vale. Na verdade, não há qualquer informação, e a Direção Geral da Saúde, como é costume, não dá qualquer sinal de vida ou competência. Numa altura em que a situação pandémica parece agravar-se de novo, esperemos que o futebol não venha a ser, uma vez mais, o bode expiatório das autoridades", argumentou, antes de deixar o seu desejo para o começo da nova época, em tom de 'brincadeira' relativamente às recentes declarações de Ferro Rodrigues."Esperemos que em 2021/2022 [os adeptos] deixem de ser incitados ao turismo ou à emigração desportiva e possam ver os clubes de que mais gostam também em Portugal. Se isso não acontecer, estaremos perante mais um caso intolerável de perseguição aos clubes deste país", rematou.