Pinto da Costa: «Espero que Jorge Jesus faça do Flamengo campeão do Mundo»

Jorge Jesus carimbou, esta terça-feira, a passagem do Flamengo à final do Campeonato do Mundo de Clubes. Um feito que não passou despercebido a Pinto da Costa, presidente do FC Porto, que, quando questionado sobre o tema, deixou uma mensagem de apoio ao técnico português.





"Desejo-lhe felicidades para a final. Como português, quero que os treinadores portugueses, desde que não sejam contra nós, sejam vencedores. Sou amigo do Jorge Jesus há muito anos, embora nunca tenha trabalhado com ele. Espero que faça do Flamengo campeão do Mundo", apontou.