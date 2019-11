Pinto da Costa: «Estas semanas tudo se faz para tentar travar o FC Porto»

As críticas do FC Porto ao atual estado do futebol português têm vindo a subir de tom ao longo das últimas semanas e o empate na Madeira veio apenas acentuar este cenário. Os primeiros reparos partiram de Sérgio Conceição, receberam depois a concordância de Francisco J. Marques e tiveram eco em Pinto da Costa, presidente azul e branco que, esta quarta-feira, dedica a habitual página que tem ao seu dispor na revista Dragões para dissertar sobre umas últimas semanas "agitadas" e nas quais se "faz tudo para tentar travar o FC Porto"."Têm sido agitadas estas últimas semanas em que tudo se faz para tentar travar o FC Porto. Ora são adversários que à falta de outros recursos abusam do antijogo para travar a nossa equipa, ora são relvados alagados em locais onde não chove, ainda para mais estragados pela realização de jogos das seleções nas vésperas de nos receberem, ora são calendários manhosos em que uns têm sempre a sorte de enfrentar equipas desgastadas e outros têm o azar de defrontar equipas frescas", começou por escrever o líder portista, antes de prosseguir com as críticas."É verdade que nada disto é novo num país em que, durante várias décadas de ditadura, tudo valia para que os troféus fugissem o mínimo do perímetro da capital. E é verdade, também, que estes estratagemas só são usados contra nós porque o FC Porto nem sempre é respeitado, mas é muito temido", acrescentou.Ora, neste ponto, Jorge Nuno Pinto da Costa fez a ponte e mobilizou o universo azul e branco para se unir nesta fase. "E é temido porque, acima de tudo, pela força da nossa equipa, recheada de talentos e de reforços que já provaram serem mais-valias, e pela competência do nosso treinador, que é verdadeiramente um treinador à Porto e já conseguiu ganhar contra tudo e contra todos. Perante todos estes obstáculos, só podemos contar connosco próprios. Sabemos que os outros são mais, estão localizados onde quase tudo acontece e tocam em quase tudo o que mexe. Se até um Secretário de Estado publicamente denunciado pelo favorecimento de um clube é reconduzido e continua a tutelar a área do desporto, o que poderemos esperar de quem tem o poder para tentar mudar as coisas? É por isso que só podemos mesmo contar connosco, portistas. E se estivermos unidos, podemos conquistar tudo aquilo com que sonhamos", apontou.