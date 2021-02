Pinto da Costa esteve no treino do FC Porto

Pinto da Costa marcou presença no treino do FC Porto, na véspera do jogo frente ao Sp. Braga, a contar para a 18.ª jornada do campeonato. O presidente esteve junto do plantel num momento de grande polémica com as arbitragens, no dia seguinte às críticas dirigidas por Vítor Baía, administrador da SAD.





Recorde-se que, no encontro diante do Belenenses SAD, os dragões queixaram-se de um penálti que ficou por marcar sobre Nanu, no lance em que o luso-guineense saiu lesionado, e de dois jogadores do adversário que não foram expulsos com duplo cartão amarelo.