Pinto da Costa: «Estou convencido que ainda vamos ver Casillas com a camisola do FC Porto»

Iker Casillas voltou ontem a correr no relvado , seis meses e três dias depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio, um regresso que deixou Pinto da Costa visivelmente satisfeito."Toda a gente sabe a estima que todos têm por esse grande atleta e grande homem que é o Iker. Foi mais um passo para a sua recuperação total e fico muito feliz. Estou convencido que ainda o vamos ver com a camisola do FC Porto", afirmou o presidente do FC Porto esta terça-feira citado pela SIC Notícias.Recorde-se que Iker Casillas definiu março de 2020 como a data em que definirá se continua a carreira de futebolista ou se pendura as luvas. "É um processo rápido fisicamente mas lento no que respeita à tomada de uma decisão. Por agora, continuo a recuperar e ver que caminho seguirá o meu corpo", disse o guarda-redes em setembro. *