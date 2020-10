Pinto da Costa: «Eu e Luís Filipe Vieira nunca nos iremos dar»

A rivalidade entre FC Porto e Benfica foi um tema importante da entrevista e sobre o qual Pinto da Costa traçou uma separação clara entre as relações institucionais e os homens que lideram cada um dos clubes.

“Quando se trata dos interesses do futebol e dos clubes, temos de ter relação. Para lá disso não tenho relação com o presidente do Benfica. Só não há relação pessoal, entre as instituições tem de ser normal. Os sectores jurídicos têm reuniões; a parte comercial dos clubes também; tratam assuntos em conjunto. Não confundam instituições com Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira, esses não se dão. Nem se irão dar, isso é assunto fechado”, referiu Pinto da Costa que, sobre o processo eleitoral nos encarnados, comentou que “Luís Filipe Vieira parece ter escolhido os candidatos” e criticou o também candidato Noronha Lopes.

Sobre o propalado apoio, entretanto retirado, de António Costa à candidatura de Luís Filipe Vieira, mostrou-se chocado. “Chocou-me o primeiro-ministro apoiar um indivíduo que, dizem as notícias, deve milhões a um banco que está a ir aos bolsos de todos os portugueses. Não entro aqui em processos que nem julgados foram e portanto isso para mim não existe.”

Fernando Gomes fantástico

Sobre outras figuras do nosso futebol, Pinto da Costa reiterou que Pedro Proença “tem feito um bom trabalho” na Liga Portugal e desfez-se em elogios a Fernando Gomes, líder da FPF: “Quando colocou a possibilidade de ir para a Liga, já lhe augurava um grande trabalho. Na FPF acho que tem sido fantástico. Claro que dirigir uma FPF não tem os problemas financeiros da Liga, mas isso também acontece por mérito dele e da sua equipa.”