Pinto da Costa explica renovação de Tomás Esteves: «Treinador tem muita esperança nele»

Tomás Esteves renovou esta sexta-feira com o FC Porto até junho de 2024, num processo que Pinto da Costa fez questão de explicar, em declarações ao site oficial dos dragões. O presidente elogio o jogador e o seu pai nas negociações, revelando ainda o dedo de Sérgio Conceição na hora de fazer um esforço para que a renovação chegasse a bom porto.





Jorge Nuno Pinto da Costa: “O Tomás renovou porque o treinador me transmitiu que tem muita esperança neste jogador e vê nele um potencial enorme”#FCPorto #TomásEsteves pic.twitter.com/ePRKt4MTY7 — FC Porto (@FCPorto) June 5, 2020

"Para mim, isto já estava feito, dada a palavra do jogador e do pai, que foi uma pessoa importante e impecável nas conversações. Para mim, era um assunto arrumado. Aconteceu hoje, mas podia ter sido ontem também. Tinha toda a confiança nesta renovação, por isso é que a anunciei antes de assinarmos. Com pessoas de palavra, as assinaturas são uma formalidade. Vi muita gente a pedir para renovarmos com ele, mas não foi por isso que renovou. Renovou porque o treinador me transmitiu que tem muita esperança nele e que ele tem muita qualidade e um potencial enorme. Pela paixão que tem pelo futebol e pelo clube, tem tudo para dar certo", referiu Pinto da Costa, sublinhando a importância que os jovens da formação terão no futuro dos dragões."Vamos ajudá-lo para que possa colocar ao serviço do FC Porto todas as potencialidades que tem. O FC Porto vive muito da formação. Dizer que se vai apostar na formação é um lugar comum. É preciso ter a felicidade de ter jogadores de qualidade. Quando se tem jogadores com a qualidade dos que estamos a puxar para a equipa principal, temos que apostar neles pois são a garantia do futuro do FC Porto", finalizou o líder portista.