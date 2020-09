Pinto da Costa explica saídas de Vitinha e Fábio Silva: «Têm futuro, mas não eram indispensáveis»

Pinto da Costa explicou, esta segunda-feira, as razões que levaram o FC Porto a aceitar abrir mão de Fábio Silva e de Vítor Ferreira, dois dos produtos da formação portista que eram visto como muito promissores. Segundo o líder azul e branco, estas duas vendas foram importantes para equilibrar as contas e manter o núcleo duro.





"O FC Porto cedeu o Fábio Silva e o Vítor Ferreira e contratou Zaidu, Taremi, Carraça, e os outros que estão. Há jogadores que podem sair ou entrar, no mercado não escolhemos, os jogadores têm todos cláusula de rescisão, se qualquer cube pagar e os jogadores quiserem sair, não podemos impedir. Cedemos jogadores com talento e futuro, mas não eram peças indispensáveis no sucesso da equipa, praticamente não jogaram, não era pela sua falta que seremos afectados. O que recebemos deu para ir buscar outros jogadores e compor parcialmente as nossas contas. Não cedemos nenhum jogador do núcleo de 18 jogadores considerados indispensáveis", explicou, em entrevista ao Porto Canal.