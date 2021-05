Pinto da Costa falou da renovação de Sérgio Conceição e da saída de Marega

O presidente do FC Porto respondeu a algumas questões, esta terça-feira, no Estádio do Dragão, à margem da apresentação financeira da SAD do FC Porto. Pinto da Costa foi questionado sobre a renovação de Sérgio Conceição e atirou assim: "Já foi dito que falaríamos no final do campeonato. E o campeonato ainda não acabou. Vamos para o último jogo com a mesma seriedade com que fomos para todos os outros".





Sobre a saída de Marega para o Al Hilal, o presidente acrescentou: "Ele já tinha aqui um salário alto, é público que vai ganhar 15 milhões de euros em três anos. Para receber isso aqui, o FC Porto teria de gastar mais de 30 milhões e isso era inviável".