Pinto da Costa falou na roda final

Em momento de festa, Pinto da Costa desceu ao relvado e teve oportunidade de ser ele a falar na roda final do grupo, o que foi uma estreia. Pouco depois, em declarações ao Porto Canal, o presidente abordou a vitória na Supertaça. “ Este grupo mereceu esta vitória, porque o seu valor foi posto em causa indevidamente. Fizeram uma fase de grupos da Liga dos Campeões fantástica e merecem todos, principalmente o treinador, que foi a ‘alma mater’ desta vitória”, começou por dizer.





Dedicando o triunfo a Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, Pinto da Costa realçou ainda a união que há dentro do clube. “Este espírito de união e vontade de vencer move-nos e motiva-nos. Acabamos um jogo e já estamos a pensar no próximo. O grupo é uma família e dou os parabéns a todos, principalmente ao treinador Sérgio Conceição”, rematou.

Fora do estádio foram ouvidos foguetes lançados por adeptos dos dragões.