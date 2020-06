Pinto da Costa: «FC Porto poderia estar a lutar pelo tricampeonato»

Pinto da Costa acusou de incoerência os outros candidatos à presidência do FC Porto, pelo facto de, por um lado criticarem a atual gestão, e por outro referirem que os dragões só não ganharam mais títulos, devido ao alegado envolvimento do Benfica em casos polémicos que prejudicaram o FC Porto. Para o líder dos dragões, se não fossem os erros de arbitragem na época passada, "o FC Porto poderia estar a lutar pelo tricampeonato".





"A equipa de futebol é líder do campeonato, está na final da Taça de Portugal, e vir dizer que é preciso mudar para ganhar, é quase um voto de desconfiança para o treinador e para a equipa. Estamos em posição de ganhar, só dependemos de nós. Quando vejo um dos candidatos atirar-se ao Benfica, a dizer que permitimos que ganhassem campeonatos com toupeiras, etc, é uma incoerência depois vir culpar-nos por erros de gestão ou culpar treinadores, porque afinal eles mesmo dizem que os campeonatos não se ganharam por esse facto. Se não fosse esse facto, o FC Porto poderia estar a lutar pelo tricampeonato. É incrível censurar os nossos adversários e depois criticar-nos pela saída de jogadores", revelou Pinto da Costa, na entrevista ao Porto Canal, lembrando os jogos do Benfica no final da época passada em que alegadamente foi favorecido por erros de arbitragem, frente ao Feirense, Sp. Braga e Rio Ave.