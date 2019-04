Pinto da Costa ficou rendido e deixou garantia aos campeões europeus de sub-19

Jovens campeões europeus saudaram adeptos na varanda da Câmara Municipal do Porto



Emoção, cânticos e muitas selfies: houve de tudo na chegada dos 'putos maravilha' do FC Porto



Pinto da Costa deixou rasgados elogios à equipa de sub-19 do FC Porto que se sagrou campeã europeia do escalão, deixando a garantia de que alguns destes jovens craques estarão na equipa principal muito em breve."Vão ter um futuro brilhante e tenho uma certeza, depois da conversa que tive ontem com o treinador Sérgio Conceição: que a breve prazo alguns de vocês, e depois outros mais, vão fazer parte dos quadros do FC Porto. Essa esperança que tenho e certeza que vocês têm de ter. Ficarei feliz no dia em que vos vir a entrar com a camisola do FC Porto no Dragão", disse o presidente portista na receção à comitiva na Câmara Municipal do Porto.Também Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, recebeu elogios por permitir a receção da equipa nos Paços do Concelho. "Todos nós vibrámos com o vosso feito, garra e a confiança que demonstraram e finalmente com a vossa vitória. Estávamos a preparar a receção no estádio quando recebi um telefonema do senhor presidente da Câmara a dizer que os Paços do Concelho estavam abertos. Fiquei imensamente feliz pelo que representa, da identificação da Câmara com o FC Porto. Tempos passados são passado e no presente todos os portuenses gostam do FC Porto e admiram a Câmara e orgulham-se do presidente. Por isso alterámos tudo para estar aqui", contou Pinto da Costa."Fiquei muito orgulhoso pelo facto de vocês serem a primeira equipa a ganhar um título europeu. Ao abrigo dos estatutos do artigo.º 29, vão receber a medalha de mérito do FC Porto. Ser-vos-á entregue no final das comemorações dos 125 anos do clube, em cerimónia condigna com o vosso feito", acrescentou o líder azul e branco.