Pinto da Costa: «Fiquei chocado por o juiz atirar a responsabilidade para a Polícia Judiciária»

Pinto da Costa reagiu ao acórdão do Tribunal da Relação sobre o caso E-Toupeira dizendo-se "chocado" com o facto de o juiz apontar falhas à Polícia Judiciária."Ouvi na rádio uma coisa que me entristeceu, que foi o facto de dizer que o juiz atribuiu à Polícia Judiciária a culpa de não ter feito bem o seu trabalho. Se o escreveu, acho muito lamentável, porque se há entidade que merece todo o respeito e tem uma história e trabalho exemplares, é a Polícia Judiciária. Se foi para atirar a responsabilidade da decisão para cima da Polícia Judiciária, é realmente lamentável", começou por dizer o presidente do FC Porto em declarações ao Porto Canal.Sobre a não-pronúncia da SAD do Benfica, Pinto da Costa não se mostrou surpreendido, mas voltou a frisar as declarações do juiz: "Não me admirou nada. Só fiquei chocado em ouvir que o juiz se defendeu da sua decisão atirando a responsabilidade para a ineficácia da Polícia Judiciária".