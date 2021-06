Pinto da Costa: «Fiquei maluco a ver Paulo Futre jogar»

Em mais um episódio da série "Ironias do Destino", no Porto Canal, Pinto da Costa falou sobre a chegada de Paulo Futre ao FC Porto, no verão de 1984. O presidente dos dragões recordou o que esteve na base do recrutamento do então jovem extremo e não tem dúvidas de que, se fosse agora, Futre seria disputado pelos clubes mais ricos do Mundo. Um talento que, confessa, o deixou "maluco".





"Tinha visto um FC Porto-Sporting, em juniores, na pista, atrás de uma baliza, e na segunda parte entrou um miúdo na equipa do Sporting, que era o Futre, que eu não sabia quem era. Partiu tudo, como se costuma dizer. Fiquei maluco, perguntei 'quem é este miúdo´?' Como é que este miúdo não joga? Disseram-me que era o Futre, um rapaz do Montijo. Eu disse 'este tipo vai ser um génio'. Perguntei qual era a situação dele, disseram que estava para ser emprestado e estavam na dúvida se iria para a Académica ou para o Casa Pia. Quando vi isso, disse que então psicologicamente não tinha condições para esta no Sporting. Se a lei dá para eles - Sporting levou Jaime Pacheco e Sousa para Alvalade alegadamente por questões psicológicas -, também dá para nós, ainda é mais fácil. Um jogador que está para ser emprestado ao Casa Pia tem mais que razões para não se sentir psicologicamente bem lá. Falámos com ele, o saudoso Domingos Pereira foi a Alvalade, esperou-o na famosa Porta 10, depois de um treino. Meteu-se no carro e nessa noite, às duas da manhã, estava nas Antas a assinar pelo FC Porto. É uma pessoa querida no FC Porto e no futebol português, e foi um dos maiores génios do futebol português. Se fosse hoje era jogador para ser disputado pelos clubes mais poderosos do Mundo", revelou o líder dos dragões.