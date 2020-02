Pinto da Costa foi ao balneário falar com Marega

Jorge Nuno Pinto da Costa assistiu da tribuna tudo o que se passou no relvado, em Guimarães e, no final do jogo, o presidente dos dragões fez questão de comparecer no balneário para também dar o seu apoio a Moussa Marega.





O avançado foi alvo de insultos racistas no decorrer do encontro com o V. Guimarães e saiu abruptamente do campo,, que diz não o ter defendido e que ainda lhe mostrou um cartão amarelo.De acordo com o newsletter do clube, divulgada esta manhã, "o FC Porto está solidário com Marega e repudia todas as manifestações racistas". E acrescenta: "Ainda no balneário, onde se deslocou o presidente Pinto da Costa, todo o grupo de trabalho manifestou solidariedade ao nosso atleta".O sucedido em Guimarães gerou, desde o governo, à Liga, doà imprensa internacional, clubes rivais e muitos jogadores.