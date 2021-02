Pinto da Costa foi ao Olival

A presença de Pinto da Costa foi uma das principais novidades do derradeiro treino antes do jogo frente ao Sp. Braga. O presidente esteve junto do plantel e assistiu à sessão realizada na manhã de ontem, isto num momento de grande polémica com as arbitragens e no dia seguinte à intervenção Vítor Baía, administrador da SAD. Um sinal de confiança e de atenção para com o grupo de trabalho, algo que é prática habitual de Pinto da Costa, que deixou o Olival pouco antes da conferência do técnico.

Ainda a propósito do jogo do Jamor, refira-se que o FC Porto foi castigado pelo CD da FPF em 1.632 euros, por atraso no início e reinício do encontro, e Sérgio Conceição em 638 euros, por ser reincidente no não uso da braçadeira de treinador.