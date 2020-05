Pinto da Costa foi ao Olival assistir ao treino do FC Porto

O quarto dia de trabalhos do FC Porto neste regresso aos treinos contou com uma presença de vulto: Jorge Nuno Pinto da Costa. O presidente dos dragões deslocou-se ao Olival, esta quinta-feira, e assistiu ao trabalho do plantel azul e branco.





Pelo meio, o líder do FC Porto esteve com Sérgio Conceição. Os portista, recorde-se, regressaram aos treinos na segunda-feira passada.