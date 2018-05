Continuar a ler

O dirigente dos dragões disse ainda estar "orgulhoso" por ter um jogador como Iker Casillas a jogar no FC Porto "ao mais alto nível".



"São todos importantes. Nós vamos procurar manter todos os jogadores que o treinador quer. Naturalmente não posso estar seguro de que seja possível mantê-los todos, mas vamos fazer por isso. Agora também é verdade que não vamos hipotecar o futuro do clube, sabendo as regras que temos, fazendo coisas que vão contra essas regras. Espero, para o ano, ter uma equipa ao nível da deste ano", confessou. O dirigente dos dragões disse ainda estar "orgulhoso" por ter um jogador como Iker Casillas a jogar no FC Porto "ao mais alto nível"."São todos importantes. Nós vamos procurar manter todos os jogadores que o treinador quer. Naturalmente não posso estar seguro de que seja possível mantê-los todos, mas vamos fazer por isso. Agora também é verdade que não vamos hipotecar o futuro do clube, sabendo as regras que temos, fazendo coisas que vão contra essas regras. Espero, para o ano, ter uma equipa ao nível da deste ano", confessou.

Pinto da Costa mostrou-se feliz pela renovação de contrato de Iker Casillas, sublinhando que os dragões foram até onde foi possível em termos financeiros para convencer o guarda-redes a ficar no Dragão."Queríamos que o Iker continuasse. Ele sente-se bem aqui e também queria continuar. Infelizmente, devido à situação do fair-play financeiro, não nos era possível manter as condições que ele tinha, mas chegámos a um entendimento. Não é pelo passado dele, que ele é importante. Temos muito orgulho nisso, mas nestas coisas conta o presente e ele acabou a época como titular, foi importante em jogos decisivos e a partir do momento em que o treinador mostrou vontade de o manter no plantel, nós fomos até onde era possível. Não era o que ele pretendia, mas dada a sua grande vontade de ficar, chegámos a um entendimento", revelou o presidente do FC Porto em declarações ao site do clube.