Pinto da Costa: «Ganhámos um campeonato que valeu por cinco»

Pinto da Costa apresentou esta terça-feira o seu novo livro "Até ao Mar Azul" no Estádio do Dragão e um dos momentos retratados na obra foi a conquista do campeonato de 2017/18 que, para o presidente do FC Porto, valeu por cinco."Foram cinco anos em que só ganhámos um campeonato nacional de futebol, mas que valeu por cinco. Valeu por cinco. Não é preciso dizer mais nada", referiu o dirigente, acrescentando ainda que os momentos "de maior felicidade nos 36 anos [de presidência] foram o primeiro campeonato ganho, Viena, o museu, a inauguração do estádio e o campeonato que ganho em maio".Já após falar da aposta em Julen Lopetegui em 2014, Pinto da Costa sublinhou a contratação de Sérgio Conceição, explicando que foi "um dia especial porque fazia 30 anos da Taça dos Campeões Europeus de Viena""Hoje, todos sem exceção dão essa decisão como uma das melhores que tomei em prol do FC Porto. Essa foi uma página especial. O mar azul que o Sérgio tirou da Foz e trouxe para o Dragão inundou a cidade, e nesse mar azul englobo toda a gente que viveu os anos do FC Porto. Os anos maus, os tais quatro primeiros anos deste livro, porque houve muita resistência e vontade de mudar, e hoje sabe-se o que aconteceu e o que tivemos de lutar para inverter a situação", comentou o presidente dos dragões para uma plateia onde, na fila da frente, estava precisamente o treinador da equipa de futebol.